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ОНФ доставил в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь примерно на 1 млрд рублей

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Гуманитарная помощь от ОНФ
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Общий объем гуманитарной помощи, доставленной в Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) силами ОНФ, оценивается примерно в 1 млрд рублей, сообщил в интервью «Известиям» руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов.

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«Что касается потребностей — просто представьте свой обычный день. Что вам нужно? Еда, вода, предметы первой необходимости, средства гигиены. Всего этого не хватает. На отдельных территориях сохраняется дефицит питьевой воды, как в Мариуполе или в отдельных районах Донецка. Люди говорят: «Можно, пожалуйста, нам прислать не макароны, а гречку?» Макароны сварил — воду вылил, а гречка ее впитывает, и воды нужно меньше. Много таких подробностей, о которых не задумываешься в повседневной комфортной жизни», — рассказал он.

В ОНФ формируют продуктовые наборы таким образом, чтобы можно было быстро и практически в любых условиях приготовить необходимую еду. Не отправляют тушенку отдельно от крупы, муку отдельно от дрожжей, чтобы сразу всё было под рукой, добавил Михаил Кузнецов.
Раз в неделю 30 фур с предметами первой необходимости приходят в Мариуполь, где остаются примерно 200 тыс. мирных жителей. Хаб по формированию гуманитарных конвоев, развернутый ОНФ на базе Донского университета, работает круглосуточно.

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