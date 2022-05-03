В Турции объяснили отмену концерта с участием Меладзе, Брежневой и Лорак

Менеджер турецкого отеля Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa 3 мая прокомментировала «Известиям» отмену концерта с участием Валерия Меладзе, Веры Брежневой и Ани Лорак.

По словам менеджера, концерт был назначен на лето, но некоторые из артистов заявили, что не смогут прилететь в Анталью.

«Многие артисты отказались прилетать в Турцию, поэтому концерт отменился. Планов на будущее пока нет», — сказала она.

По ее словам, исполнители не озвучили причину принятого решения.

30 апреля издание Starhit сообщило, что уехавшие из России звезды шоу-бизнеса, которые негативно высказывались о спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса, летом 2022 года выступят на курортах Турции.

Месяцем ранее певец Юрий Лоза заявил, что артисты, которые предпочли на время спецоперации уехать за рубеж, попросту «ничего больше не умеют делать» и ни в чем не заинтересованы.