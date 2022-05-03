Прямой эфир

Очевидец рассказал о помощи выпавшим из окна шестого этажа в Подмосковье детям

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дмитрий Куликов 3 мая рассказал, как он вместе с другими очевидцами спасал двоих детей, выпавших из окна шестого этажа многоквартирного дома в подмосковном Ногинске.

«Выйдя из машины, обратил внимание, что на шестом этаже ребенок свисает с окна. Переглянувшись с ребятами, мы бросились к нему на помощь, но не успели, он упал. Я подошел, его осмотрел, быстро взял на руки, так как повреждений не было, и держал его на руках, успокаивал до приезда скорой», — сообщил мужчина «Известиям».

По его словам, в этот момент в том же окне появился второй ребенок.

«Все кричали ему: «Не лезь, иди назад!». Но это же ребенок, два годика примерно. Он не послушал и, к сожалению, полетел вниз», — добавил Дмитрий.

Он также объяснил, что в полете мальчик ударился о кондиционер, что немного изменило траекторию его падения.

«Он упал на парнишку, это как раз его спасло. Ребята тоже быстро подложили под него вещи, укрыли, чтобы ему тепло было, так как он лежал на земле. До приезда скорой его не трогали, чтобы не нанести лишних травм и увечий. По приезде скорой я лично передал одного ребенка, второго забрали. Отец был в магазине, уходил за продуктами. Я на него наорал, конечно, виноват, возможно. Самое главное, что дети сейчас живы, с ними всё нормально», — заключил собеседник издания.

Инцидент произошел накануне вечером. Из окна выпали братья в возрасте двух и трех лет. Как сообщила 3 мая уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, дети находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022