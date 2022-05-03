Очевидец рассказал о помощи выпавшим из окна шестого этажа в Подмосковье детям

Дмитрий Куликов 3 мая рассказал, как он вместе с другими очевидцами спасал двоих детей, выпавших из окна шестого этажа многоквартирного дома в подмосковном Ногинске.

«Выйдя из машины, обратил внимание, что на шестом этаже ребенок свисает с окна. Переглянувшись с ребятами, мы бросились к нему на помощь, но не успели, он упал. Я подошел, его осмотрел, быстро взял на руки, так как повреждений не было, и держал его на руках, успокаивал до приезда скорой», — сообщил мужчина «Известиям».

По его словам, в этот момент в том же окне появился второй ребенок.

«Все кричали ему: «Не лезь, иди назад!». Но это же ребенок, два годика примерно. Он не послушал и, к сожалению, полетел вниз», — добавил Дмитрий.

Он также объяснил, что в полете мальчик ударился о кондиционер, что немного изменило траекторию его падения.

«Он упал на парнишку, это как раз его спасло. Ребята тоже быстро подложили под него вещи, укрыли, чтобы ему тепло было, так как он лежал на земле. До приезда скорой его не трогали, чтобы не нанести лишних травм и увечий. По приезде скорой я лично передал одного ребенка, второго забрали. Отец был в магазине, уходил за продуктами. Я на него наорал, конечно, виноват, возможно. Самое главное, что дети сейчас живы, с ними всё нормально», — заключил собеседник издания.

Инцидент произошел накануне вечером. Из окна выпали братья в возрасте двух и трех лет. Как сообщила 3 мая уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, дети находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.