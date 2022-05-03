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Ouest France сообщило о разрыве соглашения Мали и Франции в оборонной сфере

Ouest France: правительство Мали заявило о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией
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Протест в Мали против военного присутствия Франции на территории страны
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Правительство Мали заявило о разрыве двустороннего соглашения с Францией в оборонной сфере. Такими данными 2 мая поделилось издание Ouest France.

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Как отмечается в публикации, Бамако осудило нарушение национального суверенитета страны со стороны Парижа. Так, представитель правительства Мали вспомнил о нарушении воздушного пространства страны, «вопиющих нарушениях» национального суверенитета Мали, а также одностороннем прекращении совместных военных операций французских и малийских подразделений в регионе.

«Ввиду этих серьезных проблем, а также вопиющих нарушений национального суверенитета Мали правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года», — приводит издание слова представителя властей Мали.

Таким образом, военное сотрудничество между двумя странами будет полностью прекращено в течение шести месяцев, резюмирует издание.

21 декабря 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить борьбу с терроризмом в государствах зоны Сахеля, в которую входит Мали. Он отметил, что противостоять террористам должны не только африканские страны, но и их европейские и международные партнеры.

Военнослужащие Французской Республики находились в Мали по соглашению с властями страны в рамках операции «Бархан». Официальной целью пребывания французского военного контингента в стране была помощь местным вооруженным силам в борьбе с исламистскими формированиями, в частности, с Салафитской группой проповеди и борьбы (GSPC), связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ — Ред.).

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