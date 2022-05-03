Националисты готовились сжигать людей заживо заранее, рассказал житель Одессы Денис Шатунов, очевидец трагических событий 2 мая 2014 года. Он сообщил, что первые жертвы появились не на Куликовом поле в Доме профсоюзов, а еще на Греческой площади.

«Когда начались столкновения с ультрасами и с сотнями Майдана и проукраинскими активистами. Тогда ребята — вот, мы все вместе — вышли на улицу Греческую, вице-адмирала Жукова», — рассказал Шатунов.

Он рассказал, что в тот момент на Греческой улице было шествие, параллельно которому они и планировали идти. По словам мужчины, ранее, во время такого же шествия в Харькове, националисты били людей и разбивали автомобили.

«Когда мы в них уперлись, нас было человек от 300 до 400, не больше, а их было от 2 тыс. до 2,5 тыс. Когда начался бой, никто не ожидал, что первые жертвы были уже тогда, на Греческой, во время боя. У меня друг там погиб, получил ранение пулевое в живот с гладкоствольного оружия и через девять дней скончался в больнице», — рассказывает Шатунов.

По его словам, 2 мая было выбрано не случайно, так как в этот день все уехали из города на дачи. Мужчина считает, что националисты уже тогда понимали, что будут делать и планировали сжигать людей, ведь когда кто-то из людей спрятался в торговом центре «Афины», им угрожали тем, что если они не выйдут, то здание сожгут.

«У них был огнестрел, у нас этого огнестрела не было», — говорит Шатунов.

В минувший понедельник, в годовщину трагических событий в Доме профсоюзов, жители Новой Каховки почтили память погибших, выложив горящими лампадами на площади надпись «Одесса 2014».

Также в годовщину трагических событий советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил, что специальная операция России по защите Донбасса поможет наказать виновных в трагедии и восстановить справедливость.

21 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что виновники трагедии известны, и Россия примет меры, чтобы найти виновных в этом преступлении, «покарать и передать суду».

Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года на фоне смены власти на Украине. Тогда активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В результате потасовок между ними и сторонниками евромайдана палаточный городок был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы, подожгли члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ). По тем, кто пытался выбраться, националисты стреляли. Полиция на помощь активистам не пришла.

В тот день погибли 48 человек. шесть из них умерли от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 скончались от ожогов и в результате отравления угарным газом. Пострадали более 250 человек. Наказание за произошедшее в Одессе никто не понес.