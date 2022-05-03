Чехия готова отказаться от нефти из РФ

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В Чехии заявили, что готовы отказаться от закупок газа из России

Государство не хочет платить за топливо в рублях

Большую часть энергоресурсов Чехия закупает на западноевропейских биржах

К концу 2022 года государство планирует отказаться и от российской нефти



НАГОВОР:

Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил, что государство откажется от закупок газа из России, потому что не собирается платить за него рублями. Категоричность связана с тем, что страна большую часть голубого топлива закупает на западноевропейских биржах. И только одна фирма пользуется услугой Россией. К концу 2022 года Прага планирует отказаться и от российской нефти. Однако это будет возможно если у стран Европейского Союза будут резервы энергетического сырья, и реализуются планы с совместными покупками.



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Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил, что страна не собирается платить за российский газ рублями, а также выразила готовность при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Чехия и дальше хочет платить за газ в евро, тем более что большую его часть она закупает на западноевропейских биржах. «Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро», — отметил Сикела.

Он добавил, что Прага готова поддержать предложение о прекращении к концу 2022 года закупок нефти из России странам Европейского Союза в случае, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья и ЕС будет располагать определенными резервами.

Президент Владимир Путин потребовал перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.