Танкисты, артиллеристы, мотострелковые роты и представители других родов войск Вооруженных сил РФ (ВС РФ) освобождают украинские населенные пункты от сопротивляющихся националистов и радикалов, рассказали в Минобороны 3 мая.

В составе батальонно-тактической группы, подполковник Иван Афанасенко работал над вытеснением украинских радикалов с занимаемых позиций, поддерживая наступающих российских военных артиллерийским прикрытием.

Иван поражал цели и обеспечивал вывод российских артиллерийских подразделений из-под ответного огня украинских боевиков, численность которых превосходила группу военных ВС РФ.

Афанасенко удалось уничтожить пункт управления противника, склад с оружием и боеприпасами, две боевые машины пехоты, два автомобиля с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и до 20 националистов. Профессиональные действия подполковника Афанасенко помогли российским войскам развить наступление в заданном стратегическом направлении.

Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Азата Хамитова в составе батальонно-тактической группы мотострелковой бригады вел бой с противником в районе одного из населенных пунктов. Под непрекращающимся огнем националистов взвод, умело совершая противоогневые маневры, уничтожил два танка, шесть БМП и более 70 человек живой силы противника. Под руководством старшего лейтенанта Хамитова российские мотострелки разгромили националистов вблизи освобожденного населенного пункта.

Сержант Степан Колесниченко действовал в составе мотострелковой роты, задачей которой было освободить населенный пункт от вооруженных украинских националистов. Во время наступления Колесниченко обнаружил огневые позиции противника и открыл по ним огонь из тактически выверенной точки.

Когда начался бой и враг повел минометный обстрел российских военных, Колесниченко, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов, несмотря на осколочное ранение и контузию. Сержант продолжил бой и вместе с сослуживцами выполнил задачу по освобождению населенного пункта из-под контроля националистов.

Накануне, 2 мая, Минобороны рассказало, как российские военные разминируют территории, оставшиеся после националистов, уничтожают брошенную технику и оружие, прорывают блокады, чтобы доставить продовольствие окруженным боевиками местным жителям.

Ранее в этот день ведомство опубликовало кадры удара вертолетов Ка-52 по украинскому пункту управления и бронированной технике противника. Уточняется, что удар был нанесен с дистанции более 5 км. Авиационные средства поражения применялись парами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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