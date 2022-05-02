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Минобороны рассказало о подвигах военных РФ во время спецоперации

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В Министерстве обороны России в понедельник, 2 мая, рассказали о новых подвигах российских военных в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Спецоперация в Донбассе 1 мая. Текстовая трансляция
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В оборонном ведомстве отметили решительные и профессиональные действия старшего сержанта Виталия Девятова. Он вместе с подчиненным личным составом выполнял задачи по разминированию местности, поиску и уничтожению взрывоопасных предметов. Двигаясь впереди тыловой колонны, он обнаружил четыре замаскированных фугаса недалеко от одного из населенных пунктов.

Военнослужащий оперативно обезвредил и уничтожил обнаруженную взрывчатку. Продвигаясь по маршруту, Девятов обнаружил еще шесть противотанковых мин, которые также были обезврежены и уничтожены российскими саперами во главе со старшим сержантом. Подчеркивается, что его отделение обеспечило оперативное продвижение тыловой колонны по маршруту следования.

Также в МО рассказали о начальнике отдела ракетных войск и артиллерии армии, полковнике Александре Муратове. Он руководил соединениями и воинскими частями ракетных войск и артиллерии в ходе наступления на одном из стратегических направлений.

Российскими подразделениями под его руководством был уничтожен один радиолокационный пункт группировки войск противника, три зенитных ракетных комплекса, четыре гаубичные самоходные артиллерийские установки, одна реактивная установка залпового огня, 11 взводных опорных пунктов. Отмечается, что противник понес значительные потери и не смог удержать свои позиции, вынужден был отойти вглубь территории.

По данным ведомства, всего под личным руководством Муратова с начала спецоперации по защите Донбасса нанесено огневое поражение: 50 артиллерийским батареям, 315 опорным пунктам, 19 складам ГСМ и военно-технического имущества, 70 местам сосредоточения вооружения, военной и специальной техники, 600 целям с живой силой и огневыми средствами.

Кроме того, в Минобороны отметили смелость и отвагу командира мотострелкового взвода, старшего лейтенанта Ильи Сапегина. Вместе с взводом он выполнял задачи по блокированию населенного пункта, подконтрольного украинским националистам с целью недопущения их контрнаступления. Окруженные боевики пытались прорвать оборону для выхода из окружения, используя минометный огонь, однако российские мотострелки уверенно отражали все атаки украинских радикалов.

Позднее националисты решили провести массированную атаку через зону ответственности мотострелкового взвода Сапегина, чтобы доставить окруженным боеприпасы и продовольствие. Взвод старшего лейтенанта в условиях ведения минометного огня отразил нападение. В ходе обороны своих позиций Сапегин прицельным огнем уничтожил расчет ПТУР противника. Задача по блокированию националистов в населенном пункте была выполнена.

Накануне Минобороны РФ показало кадры пуска высокоточной ракеты «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели.

Ранее в этот день ведомство опубликовало кадры удара вертолетов Ка-52 по украинскому пункту управления и бронированной технике противника. Уточняется, что удар был нанесен с дистанции более 5 км. Авиационные средства поражения применялись парами.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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