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Минобороны сообщило об эвакуации с территории «Азовстали» 30 апреля и 1 мая 101 человека

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Более 100 человек удалось вывести с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе за два дня — 30 апреля и 1 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 2 мая.

Так, 30 апреля с территории предприятия эвакуирован 21 человек и еще 25 — из расположенных рядом домов. Все они пожелали остаться в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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1 мая удалось вывести еще 80 человек, из них 11 граждан остались в ДНР, остальные 69 решили выехать на подконтрольные Киеву территории.

В тот же день жительница Мариуполя, которой удалось вместе с семьей выбраться с территории завода «Азовсталь», рассказала, что националисты не говорили людям о гумкоридорах.

Между тем военный обозреватель Виктор Литовкин предположил, что страны НАТО заинтересованы ситуацией на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, потому что не хотят, чтобы мир узнал, как их инструкторы учили украинских военных убивать жителей Донбасса.

29 апреля с «Азовстали» эвакуировалась семейная пара с ребенком. Михаил и Наталья Савины вместе с 11-летней дочерью находились в бомбоубежище с 8 марта по 28 апреля.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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