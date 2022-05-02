Водитель утонул при проваливании автомобиля под лед под Иркутском

Автомобиль с водителем провалился под лед во время дрифта по тонкому льду на реке Ангара в Иркутской области. По данным очевидцев, мужчина утонул.

В соцсетях опубликовали видеозапись происшествия. На кадрах видно, как минивэн Mitsubishi Delica делает опасные маневры на льду. Не выдержав тяжесть автомобиля, лед треснул, и машина начала уходить под воду.

В считанные секунды транспортное средство полностью ушло под воду, водитель не успел покинуть салон.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, инцидент произошел 1 мая вблизи села Русский Мельхитуй Нукутского района.

«На место происшествия выехали группа спасателей пожарно-спасательной службы Иркутской области с плавсредствами, государственный инспектор по маломерным судам и сотрудники полиции. Глубина в месте провала автомобиля — 2 метра», — сообщил Telegram-канал ведомства.

Зять погибшего в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что 2 мая мужчину достали из воды, в машине он был один.

«Машина Toyota Estima Lucida, дрифтовал не часто, на ней не подрифтуешь. Он был один, сегодня достали», — заявил собеседник.

28 апреля в Калужской области в реке Суходрев обнаружили автомобиль с телом 48-летнего жителя Москвы. Как отмечает региональное Следственное управление СК, об исчезновении погибшего объявили около двух недель назад. По версии следователей, мужчина в попытках пересечь реку по затопленному из-за паводка мосту потерял управление, и машину подхватило течение. Выбраться из нее ему не удалось.