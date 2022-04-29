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В Калужской области в реке нашли автомобиль с телом пропавшего жителя Москвы

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В Калужской области в реке Суходрев 28 апреля обнаружили автомобиль с телом 48-летнего жителя Москвы. Об этом сообщила газета «Весть».

Как отмечает региональное Следственное управление СК, автомобиль обнаружили в районе деревни Латышево Дзержинского района. Уточняется, что об исчезновении погибшего объявили около двух недель назад.

По версии следователей, мужчина в попытках пересечь реку по затопленному из-за паводка мосту потерял управление, и машину подхватило течение. Выбраться из нее ему не удалось.

СК проводит проверку по месту происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование.

Ранее, 20 марта, на озере Кенон в Чите автомобиль с людьми провалился под лед. По данным правоохранительных органов, две женщины и мужчина употребляли спиртное, а после этого сели в машину и решили проехаться по льду озера. Через несколько сотен метров от берега автомобиль провалился под лед. Одна из пассажирок смогла выбраться из салона и спастись, она же сообщила о происшествии в полицию.

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