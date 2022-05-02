Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Президент России Владимир Путин 2 мая поздравил мусульман с исламским праздником Ураза-байрамом. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

«Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий», — говорится в тексте поздравления.

По словам главы государства, российские мусульмане вносят значимый вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия.

Российский лидер пожелал мусульманам здоровья, счастья, энергии и сил для свершения благих дел.

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, известный также как праздник разговения, мусульмане отмечают в честь окончания поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Это один из двух главных дней исламского календаря.

20 июля Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом. Российский лидер отметил, что это древний праздник, корни которого уходят в глубь веков. При этом он обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим.