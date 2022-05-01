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Лавров объяснил цель разработки гиперзвукового оружия в России

Глава МИД Лавров: Россия занялась разработкой гиперзвукового оружия из-за системы ПРО США
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Москва приступила к разработке гиперзвукового оружия, понимая, что система ПРО США будет направлена на Россию. Об этом в воскресенье, 1 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы были вынуждены заниматься гиперзвуковыми вооружениями, так как прекрасно знали, что система ПРО США будет направлена не на КНДР и Иран, а против Российской Федерации и впоследствии КНР», — отметил он в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Министр иностранных дел России уточнил, что страна нуждалась в вооружении, которое бы могло гарантированно преодолевать противоракетную оборону. Такая необходимость связана с намерением пресечь возможное искушение страны, обладающей ПРО, «нанести первый удар в надежде на то, что ответный будет подавлен системами ПРО».

Кроме того, в интервью телеканалу Лавров отметил, что западные СМИ исказили его слова о ядерной войне, подчеркнув, что именно Россия в последние годы настойчиво предлагала американским коллегам подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам российского лидера, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал ВС РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

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