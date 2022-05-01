Путин подписал указ о допмерах по обеспечению информбезопасности РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ». В опубликованном 1 мая на официальном портале правовой информации документе утверждается, что он должен послужить «повышению устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов РФ».

Российский лидер поручил руководителям ведомств и регионов, госфондов, госкорпораций, стратегических и системообразующих предприятий «возложить на заместителя руководителя органа (организации) полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты». Кроме того, должны быть созданы структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности.

Глава государства потребовал «обеспечивать должностным лицам органов Федеральной службы безопасности беспрепятственный доступ к принадлежащим органам (организациям) либо используемым ими информационным ресурсам, доступ к которым обеспечивается посредством использования информационно-телекоммуникационной сети интернет».

Путин также постановил создать в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях подразделения по IT-безопасности.

Помимо этого указ запрещает учреждениям и госкомпаниям с 1 января 2025 года использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.

Также президент подписал закон, который дает Минпромторгу право передать своему подведомственному учреждению функции оператора государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

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