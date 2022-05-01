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Путин подписал указ о допмерах по обеспечению информбезопасности РФ

Президент Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информбезопасности
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Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ». В опубликованном 1 мая на официальном портале правовой информации документе утверждается, что он должен послужить «повышению устойчивости и безопасности функционирования информационных ресурсов РФ».

Российский лидер поручил руководителям ведомств и регионов, госфондов, госкорпораций, стратегических и системообразующих предприятий «возложить на заместителя руководителя органа (организации) полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты». Кроме того, должны быть созданы структурные подразделения по обеспечению информационной безопасности.

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Глава государства потребовал «обеспечивать должностным лицам органов Федеральной службы безопасности беспрепятственный доступ к принадлежащим органам (организациям) либо используемым ими информационным ресурсам, доступ к которым обеспечивается посредством использования информационно-телекоммуникационной сети интернет».

Путин также постановил создать в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях подразделения по IT-безопасности.

Помимо этого указ запрещает учреждениям и госкомпаниям с 1 января 2025 года использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.

Также президент подписал закон, который дает Минпромторгу право передать своему подведомственному учреждению функции оператора государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Ранее, 11 марта, сообщалось, что американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton, приостановила продажи и поддержку пользователей в России. Чешский разработчик антивирусного ПО Avast, в свою очередь, приостановил продажи и маркетинг своих продуктов в Белоруссии и России.

IT-компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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