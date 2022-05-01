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Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Приморье

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Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Хабаровск–Владивосток в Приморском крае. Об этом 1 мая сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

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По версии следствия, накануне на дороге в Михайловском районе водитель автомобиля Toyota Prius выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Subaru Exiga. Водитель и взрослый пассажир, а также двое детей 2013 и 2015 годов рождения, находившиеся в Subaru Exiga, погибли.

По информации краевого УМВД, водитель Toyota Prius 1982 года рождения и пассажирка Subaru Exiga 1980 года рождения госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Накануне сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей марки Mercedes на Щелковском шоссе в Москве.

По предварительной информации, в ночь на 30 апреля водитель автомобиля Mercedes-Benz С 200, двигаясь по улице Бирюсинка, выехал на перекресток на пересечении с Щелковским шоссе на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Е 200.

Пассажир автомобиля Mercedes-Benz С 200 скончался на месте.

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