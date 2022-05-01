Прямой эфир
Мир
Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета
Армия
Минобороны РФ показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам ВСУ
Экономика
«Молдовагаз» сообщила о штатных поставках газа в Молдавию
Мир
Спасатели из России помогают восстанавливать инфраструктуру Мариуполя
Мир
Более 7 тыс. жителей освобожденных районов Украины получили выплаты
Мир
СМИ сообщили о «свободном падении» евро из-за санкций против России
Мир
Следователи СК РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя
Мир
Первомайская демонстрация прошла во Владивостоке
Мир
Киев предложил Пекину стать гарантом безопасности Украины
Мир
На Украине приказали закрыть часть портов на Черном и Азовском морях
Туризм
Более половины россиян запланировали путешествия на майские праздники

Работа Ка-52 по бронированной и легкобронированной технике противника

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022