Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 мая

Первомай порадует жителей Москвы отсутствием осадков, однако ожидается переменная облачность. Об этом проинформировал Гидрометцентр России.

Днем в столице температура воздуха составит +11…+13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2... +4 градусов.

Также днем ожидается ветер западного и юго-западного направления со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 752–753 мм ртутного столба.

28 апреля главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что похолодание, которое началось в Москве, продолжится и в выходные дни.

По ее словам, в первый день мая погода будет ниже климатической нормы на пять градусов. Однако 2 мая уже начнется потепление: ночью температура воздуха составит +2... +7 градусов, а днем +10... +15 градусов.