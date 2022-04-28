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Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Метеоролог Позднякова: похолодание продолжится в Москве и на выходных
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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в четверг, 28 апреля, рассказала «Известиям», что похолодание, которое началось в Москве сейчас, продолжится и в выходные дни.

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«Мы ожидаем, что в эти выходные не будет катаклизмов. 30 апреля возможен небольшой дождь, но 1 мая осадков быть не должно. Похолодание, которое началось уже сегодня, продолжится в выходные дни», — рассказала она.

Так, температура воздуха ночью 30 апреля составит –1...+1 градус, днем 30 апреля будет +8... +10, а 1 мая — +10... +12. В первый день мая погода будет ниже климатической нормы на пять градусов, отметила Позднякова.

Однако 2 мая уже начнется потепление: ночью температура воздуха составит +2... +7 градусов, а днем — +10... +15 градусов.

Ранее, 27 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве и области до +8…+12 градусов.

По его словам, с 28 апреля столица окажется в зоне влияния циклона, ожидаются повышение давления, переменная облачность и много солнца. Он уточнил, что температура будет ниже нормы на четыре градуса.

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