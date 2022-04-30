Порядка 450 км дорог отремонтируют в Самарской области

На территории Самарской области в 2022 году планируют отремонтировать 450 км дорог. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Как рассказал глава ведомства Иван Пивкин, регион получил дополнительные 2,25 млрд рублей на развитие дорог. Средства было решено направить на ремонт 113 км трасс.

«Благодаря опережающему финансированию в Самарской области до конца текущего года к нормативным требованиям приведут 43,1% дорог регионального и межмуниципального значения, отремонтируют 113 км дорог дополнительно», — цитирует министра НИА «Самара».

В общей сложности в этом году в рамках всех дорожных программ планируется привести в порядок 450 км покрытия.