США рассчитывают переманивать специалистов из России

Западные СМИ сообщили о намерении США переманить специалистов из России. Для въезда ученых Белый дом готов смягчить визовые требования, передает телеканал «Известия». По данным издания, США якобы хотят лишить Россию профессионалов в области науки, технологий, инженерии и математики. Штаты планируют переманить магистров по кибербезопасности, космическим технологиям, компьютерным системам и ученых-ядерщиков. Меры направлены на ослабление высокотехнологичных ресурсов.

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