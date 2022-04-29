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В Ломоносове загорелась усадьба «Дача Максимова»

Здание является памятником архитектуры федерального значения
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В Ломоносове 29 апреля загорелась усадьба «Дача Максимова», построенная в 1892 году. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

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По данным 78.ru, возгорание произошло около 16:30 на втором этаже здания. В 18:46 пожар был локализован, ранг пожара понижен. В результате огонь повредил площадь в 600 кв. м. Причины возгорания неизвестны.

Пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1 БИС. К его ликвидации привлекли 36 человек и девять единиц техники. Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют.

В пресс-службе Петродворцовского района 78.ru пояснили, что ранее в здании располагался Ломоносовский дом ребенка. В настоящее время оно не используется.

Ранее в тот же день в Бугуруслане (Оренбургская область) в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Спасатели прибыли на место через пять минут после вызова. Ликвидация возгорания заняла около трех часов. Предварительная причина — неисправность электрооборудования.

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