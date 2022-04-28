Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Бугуруслане

В Бугуруслане (Оренбургская область) в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел утром в четверг, 28 апреля, в доме на улице Интернациональной. Спасатели прибыли на место через пять минут после поступления информации. Ликвидация возгорания заняла около трех часов.

«Огнем уничтожены перекрытие, кровля и вещи, повреждены стены дома», — говорится в сообщении ведомства.

На месте было обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается, пишет 56orb.ru.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют неисправность электрооборудования.

24 апреля сообщалось о пожаре в поселке Шкотово Приморского края. В ходе тушения двухквартирного жилого дома были обнаружены тела пожилых женщины и мужчины.