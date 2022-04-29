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Состоялось открытие IX Московского международного салона образования

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Стартовал IX Московский международный салон образования, который пройдет 29 и 30 апреля. Команда ММСО-2022 начала трансляции в 7:00, так как в мероприятии участвуют специалисты из самых дальних точек страны и мира. Насыщенная деловая программа с выступлениями более 1000 экспертов и гибридный формат проведения привлекут к вопросам развития образования большое число заинтересованных лиц: 3000 очно в «Цифровом деловом пространстве» и 50 000 участников онлайн на платформе «ММСО.Коннект».

Регистрация на мероприятие открыта, присоединиться к главному российскому событию в сфере образования можно прямо сейчас. Записи трансляций будут доступны на сайте до 10 мая 2022-го.

Масштабная программа мероприятия включает в себя каждый аспект, касающийся российского образования, и будет интересна как экспертам и профессионалам, так и родителям и студентам.

В 12:00 мск состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие:

● Дмитрий Захаров, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики;

● Ольга Петрова, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;

● Анзор Езаов, министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

● Максим Казарновский, директор Московского международного салона образования, основатель платформы «ММСО.Коннект»;

● Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан;

● Лариса Ревуцкая, министр образования Республики Марий Эл.

В 13:00 состоялась пресс-конференция. С журналистами встретились:

● Евгений Сженов, кандидат социологических наук, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика»;

● Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике;

● Оксана Гончарова, директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий;

● Анастасия Боос, директор блока взаимодействия со школами «Лифт в будущее», флагманского образовательного проекта БФ «Система»;

● Вениамин Каганов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности;

● Дмитрий Захаров, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики;

● Павел Зенькович, вице-президент по развитию группы компаний «Просвещение»;

● Анзор Езаов, министр просвещения, науки и молодежной политики Кабардино-Балкарской Республики;

● Максим Казарновский, директор Московского международного салона образования, основатель платформы «ММСО.Коннект».

Максим Казарновский, директор Московского международного салона образования, основатель платформы «ММСО.Коннект», сказал вступительное слово: «Мы живем как в учебнике истории, и любое наше действие или бездействие является историческим. И, конечно, проведение ММСО в такой сложный момент, когда меняется политический, экономический и интеллектуальный ландшафт, тоже является историческим действием. Мы постараемся быть максимально эффективными в эти два дня проведения салона. ММСО ставит целью стать точкой опоры для нашей аудитории».

Регистрация и программа доступна на официальном сайте ММСО.

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