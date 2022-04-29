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В 2022 году в России запустят пилотный проект «Цифровое теплоснабжение»

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В 2022 году в России запустят пилотный проект — программный комплекс «Цифровое теплоснабжение», который представляет собой комплексное решение по цифровой трансформации автоматизации основных бизнес-процессов ресурсоснабжающих организаций. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает газета «Энергетика и промышленность России».

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Эксперты считают, что этот проект станет импортонезависимым решением России. Ожидается, что окупиться он должен за 3–7 лет.

Этот комплекс построен на единой платформе цифрового ресурсообеспечения и состоит из 11 различных программных модулей от генерации до потребителя. Эти модули позволяют автоматизировать все основные бизнес-процессы цифровой теплоэнергетики. Сейчас из 11 модулей к внедрению готовы только шесть, рассказал заместитель гендиректора по стратегии АО «Русатом Инфраструктурные решения», исполнительный директор ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» Антон Зубков.

Он отметил, что в России уже сейчас внедряются решения для электросетевого комплекса, включая подстанции (ПС), линии электропередачи (ЛЭП), распределительные сети городской инфраструктуры, теплоэнергетику и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).

Кроме того, в теплоэнергетике с 2020 года уже реализуется «цифровой двойник», который обеспечивает непрерывный контроль за производством и транспортировкой теплоносителя от источника до конечного потребителя, а также позволяет оперативно выявлять повреждения тепловых сетей и в сжатые сроки устранять их. Разработка охватывает все направления: тепловые сети, станции, сбыт, охрану труда и бэк-офис. Внедрением занимается компания ПАО «Т Плюс».

«Компания одной из первых в РФ начала применение «цифровых двойников» при производстве и транспортировке тепловой энергии. Эффекты от реализации проектов по цифровой трансформации уже получены. В 2021 году в промышленную эксплуатацию введена автоматизированная система управления теплоснабжением (АСУТ) в Екатеринбурге и запущенный на ее основе «цифровой двойник» системы теплоснабжения», — рассказал заместитель гендиректора по производству и строительству, главный инженер «Т Плюс» Денис Уланов.

Благодаря этой разработке в Екатеринбурге в прошлом году ремонтная кампания прошла практически без отключений горячей воды у потребителя. Если отключения и были, то минимальными.

«Получены также следующие эффекты: число повреждений тепловых сетей снижено на 10%, на 1,5% сократились тепловые потери. «Цифровой двойник» системы теплоснабжения пока не имеет аналогов в РФ. В перспективе он будет тиражирован на другие тепловые узлы компании», — отмечает издание.

Так, эксперт Денис Уланов подытожил, что цифровизация теплоснабжения на сегодняшний день является одним из ключевых направлений развития отрасли. По его словам, энергетика должна развиваться и внедрять современные технологии, «которые в ближайшие годы станут основой надежного энергоснабжения миллионов людей и тысяч предприятий по всей стране».

17 апреля заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов и руководитель Росстандарта Антон Шалаев утвердили перспективную программу стандартизации по приоритетному направлению «Системы накопления энергии» (СНЭ) на 2022–2026 годы. Программа предполагает разработку более 150 документов по стандартизации и рассчитана на пять лет. Планируется, что в этом году будет разработано восемь нацстандартов, а в 2023-м — уже 50. СНЭ, как и водородные технологии и электротранспорт, формируют точки роста в новых отраслях отечественной промышленности. Так, до 2030 года в России планируется наладить производство ячеек для батарей мощностью до 4 ГВт·ч в год, а также достичь устойчивой конкурентоспособности российских СНЭ.

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