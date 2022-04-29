В Барнауле провели апрельский субботник
На территории предприятия «Барнаулметаллургмонтаж» состоялся традиционный апрельский субботник. Об этом 29 апреля сообщает altapress.ru.
Так компания поддержала городскую инициативу экологических акций по очистке площадок от мусора.
В частности, сотрудники провели побелку и обрезку деревьев, расчистили газоны от грязи и мусора, спилили сухостой, а также покрасили дорожную разметку и бордюры.
Ранее, 16 апреля, свыше 70 тыс. человек присоединились к общегородскому субботнику в Красноярске. Совместными усилиями гражданам удалось убрать 9,9 тыс. куб. м мусора.