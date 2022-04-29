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В Барнауле провели апрельский субботник

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На территории предприятия «Барнаулметаллургмонтаж» состоялся традиционный апрельский субботник. Об этом 29 апреля сообщает altapress.ru.

Так компания поддержала городскую инициативу экологических акций по очистке площадок от мусора.

В частности, сотрудники провели побелку и обрезку деревьев, расчистили газоны от грязи и мусора, спилили сухостой, а также покрасили дорожную разметку и бордюры.

Ранее, 16 апреля, свыше 70 тыс. человек присоединились к общегородскому субботнику в Красноярске. Совместными усилиями гражданам удалось убрать 9,9 тыс. куб. м мусора.

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