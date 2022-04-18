Больше 70 тыс. человек приняли участие в субботнике в Красноярске

Свыше 70 тыс. человек присоединились к общегородскому субботнику в Красноярске. Совместными усилиями гражданам удалось убрать 9,9 тыс. кубометров мусора.

Субботник прошел в городе 16 апреля. Горожане вели уборку на берегах рек Енисей, Кача и Базаиха, а также возле жилых зданий и офисов. Также субботник проведен на островах Татышев и Молокова.

По словам мэра Красноярска, по итогам субботника вывезли 992 «КамАЗа» с мусором. На полигон уже вывезли 4,4 тыс. кубометров мусора, остальное вывезут в течение недели. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Вывозом мусора занимаются автомобили от шести предприятий.

Ранее субботник был проведен на берегах рек Цна и Студенец в Тамбове. Активисты расчистили больше 7 тыс. кв. м прибрежных зон.