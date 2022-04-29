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Саратовские власти жалуются на нашествие сайгаков из Казахстана

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Тысячи сайгаков пришли на территорию Питерского района Саратовской области из соседнего Казахстана. Эти краснокнижные животные пасутся на полях, вытаптывая их. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо», в распоряжении которого оказалось видео «нашествия».

Глава района Алексей Рябов подтвердил агентству, что «такая проблема есть». По его словам, два муниципальных образования граничат с Казахстаном — Малоузенское и Нивское. На их территорию и зашли животные.

Поскольку сайгаки внесены в Красную книгу, единственный способ минимизировать вред — это отогнать их, отметил Рябов. Он сказал, что с властями Казахстана не налажен контакт в этом вопросе.

Некоторые специалисты считают, что сайгаки могли мигрировать из-за голода. Однако, по утверждению районных властей, подобное происходит каждый год и объясняется путями миграции животных.

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