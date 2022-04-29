Саратовские власти жалуются на нашествие сайгаков из Казахстана
Тысячи сайгаков пришли на территорию Питерского района Саратовской области из соседнего Казахстана. Эти краснокнижные животные пасутся на полях, вытаптывая их. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо», в распоряжении которого оказалось видео «нашествия».
Глава района Алексей Рябов подтвердил агентству, что «такая проблема есть». По его словам, два муниципальных образования граничат с Казахстаном — Малоузенское и Нивское. На их территорию и зашли животные.
Поскольку сайгаки внесены в Красную книгу, единственный способ минимизировать вред — это отогнать их, отметил Рябов. Он сказал, что с властями Казахстана не налажен контакт в этом вопросе.
Некоторые специалисты считают, что сайгаки могли мигрировать из-за голода. Однако, по утверждению районных властей, подобное происходит каждый год и объясняется путями миграции животных.