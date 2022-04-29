Грабители пропилили пол и вынесли драгоценности из квартиры в Санкт-Петербурге

Грабители пропилили пол и вынесли ювелирные украшения на сумму 100 тыс. рублей из квартиры в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации телеканала, накануне, 28 апреля, 33-летняя заведующая склада обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей из ее трехкомнатной квартиры на проспекте Народного Ополчения. Как утверждает женщина, преступники проникли в квартиру, пробив бетонный пол из подвала.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

Ранее, 17 апреля, двое грабителей ворвались в квартиру 39-летнего жителя города Сланцы в Ленинградской области, избили хозяина и украли водку. Отмечалось, что у пострадавшего диагностировали множественные переломы ребер и открытую черепно-мозговую травму. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает нападавших.