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В Ленинградской области грабители сломали ребра хозяину квартиры и украли водку

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Двое грабителей ворвались в квартиру 39-летнего жителя города Сланцы в Ленинградской области, переломали хозяину ребра и украли водку. Об этом 78.ru сообщил во вторник, 19 апреля, источник в правоохранительных органах.

Нападение на жителя Сланцев было совершено вечером в воскресенье, 17 апреля.

«В период с 20 до 21 часа двое неизвестных ворвались в квартиру на улице Гагарина, избили хозяина, после чего похитили мобильный телефон, сигареты, две зажигалки и бутылку водки», — рассказал источник.

У пострадавшего диагностировали множественные переломы ребер и открытую черепно-мозговую травму.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает нападавших.

Ранее, 10 апреля, полицейские задержали курьера, напавшего с ножом на женщину в подмосковном Реутове. Причиной послужило замечание на неаккуратную езду на велосипеде.

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