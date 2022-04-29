Прямой эфир
Мир
Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП
Общество
СК даст оценку действиям обучавших неонацистов на Украине инструкторов из Канады
Мир
Президент Казахстана назвал «языковые патрули» провокацией спецслужб
Экономика
Курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года
Экономика
Минпромторг и Минтранс развивают мультимодальные логистические цепочки
Мир
Токаев и Путин обсудили развитие торговли между Казахстаном и РФ
Общество
Экс-министр Улюкаев пока остается в колонии под Тверью
Мир
Офицер ВСУ Ярошевич заочно арестован за обстрел вокзала в Краматорске
Мир
Президент Индонезии сообщил о принятии Путиным приглашения посетить саммит G20
Мир
Силы ДНР освободили от националистов 173 населенных пункта
Экономика
Австрийская OMV получает газ из РФ в соответствии с контрактами

Песков про планы США о конфискации активов бизнесменов из РФ

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022