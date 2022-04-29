Минтранс назвал условие увеличения количества рейсов Turkish Airlines в РФ

Минтранс России сможет рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов Turkish Airlines в РФ после одобрения Анкарой дополнительных рейсов российских авиакомпаний по турецкому направлению. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства в пятницу, 29 апреля.

«Действующим соглашением о воздушном сообщении между Россией и Турцией предусмотрен паритет по количеству международных рейсов, выполняемых авиакомпаниями стран. Сегодня турецким авиакомпаниям разрешено выполнять 290 рейсов в Россию в неделю. Российским же перевозчикам выданы разрешения только на 122 рейса в неделю», — рассказал официальный представитель министерства.

Как только турецкой стороной будут одобрены в полном объеме заявки на выполнение рейсов российских перевозчиков в Турцию, российские авиавласти будут готовы вернуться к рассмотрению вопроса продления разрешений и увеличения частоты для турецких авиакомпаний, уточнил он.

Ранее в этот же день «Известия» сообщили о том, что общественный совет при Ростуризме и РСТ предложили увеличить частоту полетов в Россию для авиакомпании Turkish Airlines. Организации направили соответствующие обращения в правительство, Минтранс и Совет по правам человека (СПЧ).

Turkish Airlines в конце апреля запросила у Минтранса России разрешение на выполнение дополнительных рейсов между Турцией и россйскими городами. Ведомство согласовало увеличение программы полетов авиакомпании из Москвы только на 30%: из запрошенных дополнительных 349 частот в неделю одобрены чуть более 100.

Сейчас авиакомпания и турецкий бюджетный перевозчик Pegasus могут выполнять 108 рейсов в неделю в РФ и перевозить на них около 100 тыс. человек в месяц. Перелеты выполняют и российские компании Red Wings, «Азимут» и «Россия» на 100-местных самолетах Superjet. Также летать в Анталью планируют чартерный перевозчик PegasFly и Utair — из Грозного. А с 29 апреля рейсы из Внуково в Турцию намерена запустить Azur Air, следует из данных Flightradar.

Но этих объемов перевозок недостаточно, заявлял председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.