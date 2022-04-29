Опубликован состав участников парада Победы

Министерство обороны России на своем сайте опубликовало состав участников парада Победы на Красной площади. В пеших расчетах 9 Мая будет задействовано 11 тыс. человек. Участие в параде примут все виды и рода войск ВС РФ, представители силовых ведомств и курсанты военных училищ. Состав механизированной колонны насчитывает 131 единицу техники. На красную площадь выедут танки «Прорыв» и «Армата», ракетные комплексы «Искандер», комплексы ПВО С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо» и пусковые установки ракетных комплексов «Ярс». Возглавит колонну легендарный танк Великой Отечественной Т-34, сообщает телеканал «Известия». В небо над Москвой поднимутся 77 самолетов и вертолетов — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Авиационная часть военного парада будет представлена стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь», бомбардировщиками Ту-22М3, вертолетами Ка-52 и самый большим транспортным вертолетом в мире — Ми-26. Восемь истребителей пролетят в полетном порядке — Z.

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