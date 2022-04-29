Комик Джеймс Корден покинет свое ночное шоу на канале CBS в 2023 году

Британский комик и ведущий ток-шоу Джеймс Корден покинет The Late Late Show на канале CBS в 2023 году после восьми лет работы. Об этом 29 апреля сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя канала.

Корден объявил о своем решении во время записи своего эпизода в четверг вечером в Лос-Анджелесе.

По данным издания, контракт комика с CBS должен истечь в августе 2022 года, но он согласился вести шоу еще один сезон, который продлится до весны 2023 года.

Аудитория таких шоу, как у Кордена, резко упала в последние годы, пишет New York Times, и у нескольких других известных ночных ведущих, включая Джимми Киммела и Стивена Колберта, также скоро истекут трудовые контракты.

«Семь лет назад Джеймс Корден приехал в США и взял телевидение штурмом, с огромными творческими и комедийными колебаниями, которые с размахом резонировали со зрителями в эфире и в интернете», — сказал президент и генеральный директор CBS Джордж Чикс.

Корден начал вести шоу в США в 2015 году и вызвал ажиотаж своими вирусными сегментами Carpool Karaoke, в которых он пел вместе со звездами, включая Адель и Леди Гагу. 43-летний Корден также вел премию «Тони» (в области театра) и «Грэмми» (музыкальная награда), а также появлялся в фильмах.

31 марта американский актер Джим Керри объявил, что хочет завершить свою актерскую карьеру. Керри отметил, что серьезно относится к решению закончить карьеру. По его словам, он «уходит на пенсию», потому что «сделал достаточно».