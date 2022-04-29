Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе сервиса

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в ночь на 28 апреля, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 03:16 мск, было зафиксировано 518 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большинство пользователей (52%) жаловалось на проблемы в подключении к серверу, еще 33% — на работу приложения, 15% — на сложности в получении сообщений.

Больше всего о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Екатеринбурге.

12 апреля пользователи портала пожаловались на неполадки в работе YouTube. Так, сообщалось о неполадках в работе сайта и приложения, а также о сбоях при воспроизведении видео.

Наиболее масштабный сбой был зафиксирован в США, однако информация о проблемах поступала и из других стран, в том числе Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канады и России. В РФ больше всего сбой в работе YouTube затронул Москву, Петербург и Краснодар.

13 апреля разработчики устранили неполадки в работе видеосервиса YouTube.