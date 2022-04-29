Рыболовные компании ушли в простой из-за риска провокаций в Азовском море

Компании рыбохозяйственного комплекса ограничивают или не осуществляют вылов биологических ресурсов в акватории Азовского моря из-за «возможных угроз и провокаций». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства России о распределении межбюджетных трансфертов таким организациям в 2022 году.

«В ожидании возможных угроз и провокаций в акватории Азовского моря рыбохозяйственные организации либо ограничивают, либо не осуществляют промысел. Как следствие, предприятия несут убытки из-за простоев», — говорится в тексте документа.

В постановлении предлагается предоставить помощь таким предприятиям, связанную с обязательствами компаний по выплате заработной платы сотрудникам и налоговыми отчислениями.

Уточняется, что размер компенсации рыбохозяйственным предприятиям Азовского моря рассчитан с учетом вылова водных биологических ресурсов, который составляет порядка 7 тысяч тонн, а также средней цены — 35 руб. за кг, и 20% от выручки, направленной на исполнение обязательств по выплате заработной платы, а также на уплату налогов и социальных отчислений.

«Таким образом, потребность в разовой мере поддержки в средствах федерального бюджета на 2022 год составит порядка 50 млн рублей», — отмечается в постановлении.

При этом компенсация предоставляется тем предприятиям, руководство которых сохранило до 31 декабря 2022 года среднесписочную численность работников в размере не менее 90% от их численности по состоянию на 1 марта 2022 года.

В документе прописано количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промысел в Азовском море в период 2019-2021 годов, таких 120. Из них большая часть — индивидуальные предприниматели из одной-двух рыболовецких бригад.

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