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Рыболовные компании ушли в простой из-за риска провокаций в Азовском море

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Компании рыбохозяйственного комплекса ограничивают или не осуществляют вылов биологических ресурсов в акватории Азовского моря из-за «возможных угроз и провокаций». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства России о распределении межбюджетных трансфертов таким организациям в 2022 году.

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«В ожидании возможных угроз и провокаций в акватории Азовского моря рыбохозяйственные организации либо ограничивают, либо не осуществляют промысел. Как следствие, предприятия несут убытки из-за простоев», — говорится в тексте документа.

В постановлении предлагается предоставить помощь таким предприятиям, связанную с обязательствами компаний по выплате заработной платы сотрудникам и налоговыми отчислениями.

Уточняется, что размер компенсации рыбохозяйственным предприятиям Азовского моря рассчитан с учетом вылова водных биологических ресурсов, который составляет порядка 7 тысяч тонн, а также средней цены — 35 руб. за кг, и 20% от выручки, направленной на исполнение обязательств по выплате заработной платы, а также на уплату налогов и социальных отчислений.

«Таким образом, потребность в разовой мере поддержки в средствах федерального бюджета на 2022 год составит порядка 50 млн рублей», — отмечается в постановлении.

При этом компенсация предоставляется тем предприятиям, руководство которых сохранило до 31 декабря 2022 года среднесписочную численность работников в размере не менее 90% от их численности по состоянию на 1 марта 2022 года.

В документе прописано количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промысел в Азовском море в период 2019-2021 годов, таких 120. Из них большая часть — индивидуальные предприниматели из одной-двух рыболовецких бригад.

22 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту минирования украинскими военными прибрежной полосы Азовского моря. По данным следствия, украинские военнослужащие, используя транспортное средство «Амфибия», произвели минирование около 45 км прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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