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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 апреля

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В пятницу, 29 апреля, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, сказано в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +10…+12 градусов, ночью столбики термометров опустятся до нуля градусов.

Также днем ожидается ветер западной четверти со скоростью 6–11 м/с, ночью — ветер северо-западный.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Ранее, 27 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве и области. По его словам, в ночь на пятницу температура будет опускаться до –4 градусов, на субботу и воскресенье — до 2 градусов мороза.

До этого, 24 апреля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о том, что снег и заморозки ожидаются в Центральной России в последнюю неделю апреля.

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