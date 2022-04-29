Прямой эфир

Западные производители медоборудования готовы поставлять его в Россию

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупные западные производители и дистрибьютеры готовы поставлять в Россию томографы и другое медицинское оборудование, несмотря на санкции и усложнившуюся логистику, рассказал в интервью «Известиям» директор НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, профессор, член-корреспондент РАН Дмитрий Усачев.

Без пересадок: как ограничение авиасообщения скажется на доставке донорского костного мозга
Ранее о проблемах с транспортировкой сообщали благотворительные фонды

«Что касается тяжелого диагностического оборудования — это, прежде всего, МР-, СКТ-томографы — крупные производители и дистрибьютеры, в том числе из недружественных России стран, подтверждают возможность поставок и оборудования, и запчастей», — сказал он.

В настоящий момент центр ведет переговоры об очередной партии товаров, уточнил профессор.

По словам Усачева, в последнее время определенные сложности с поставками медтехники отмечались, но в основном они были связаны с логистикой.

«Поставщики хотят работать с нами и ищут способы доставить товары, находят перевозчиков, у которых есть соответствующие разрешения», — отметил он.

Сейчас НМИЦ нейрохирургии оснащен современным оборудованием, позволяющим вести научную и лечебную деятельность без особых проблем в ближайшие пять–семь лет. Расходных материалов хватит для бесперебойной работы на ближайшие шесть–семь месяцев, подчеркнул директор центра.

«Благодаря тому, что Минздрав сработал на опережение, в том числе в вопросах финансирования, в этом году мы получили от поставщиков большую часть расходных материалов по старой цене», — добавил собеседник «Известий»

По мнению Усачева, настроения компаний-поставщиков таковы, что даже в непростых современных условиях сохранится возможность пополнять парк медицинской техники.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Летальность при плановых операциях снизилась на порядок»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022