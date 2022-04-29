Западные производители медоборудования готовы поставлять его в Россию

Крупные западные производители и дистрибьютеры готовы поставлять в Россию томографы и другое медицинское оборудование, несмотря на санкции и усложнившуюся логистику, рассказал в интервью «Известиям» директор НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, профессор, член-корреспондент РАН Дмитрий Усачев.

«Что касается тяжелого диагностического оборудования — это, прежде всего, МР-, СКТ-томографы — крупные производители и дистрибьютеры, в том числе из недружественных России стран, подтверждают возможность поставок и оборудования, и запчастей», — сказал он.

В настоящий момент центр ведет переговоры об очередной партии товаров, уточнил профессор.

По словам Усачева, в последнее время определенные сложности с поставками медтехники отмечались, но в основном они были связаны с логистикой.

«Поставщики хотят работать с нами и ищут способы доставить товары, находят перевозчиков, у которых есть соответствующие разрешения», — отметил он.

Сейчас НМИЦ нейрохирургии оснащен современным оборудованием, позволяющим вести научную и лечебную деятельность без особых проблем в ближайшие пять–семь лет. Расходных материалов хватит для бесперебойной работы на ближайшие шесть–семь месяцев, подчеркнул директор центра.

«Благодаря тому, что Минздрав сработал на опережение, в том числе в вопросах финансирования, в этом году мы получили от поставщиков большую часть расходных материалов по старой цене», — добавил собеседник «Известий»

По мнению Усачева, настроения компаний-поставщиков таковы, что даже в непростых современных условиях сохранится возможность пополнять парк медицинской техники.

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