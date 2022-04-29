Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку «Точки-У» и семь БПЛА
Экономика
В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%
Мир
Байден направит в конгресс проект об изъятии имущества российских бизнесменов
Мир
Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях
Наука
Российские космонавты развернули в космосе копию Знамени Победы в ВОВ
Мир
Голосование по вступлению Чехии в СПЧ ООН вместо России пройдет 10 мая
Мир
Белый дом запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины
Мир
Польша опровергла сообщения о планах взять под контроль Западную Украину
Мир
На Украине заявили о начале планирования эвакуации гражданских из «Азовстали»
Мир
МО раскрыло новые данные о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
Мир
MasterCard потеряла $34 млн от приостановки деятельности в России

Россия откажется от рекомендаций лекарств ВОЗ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России могут начать штрафовать за ввоз и реализацию иностранных лекарств, которые рекомендованы ВОЗ, но не прошли регистрацию в нашей стране. По информации «Известий», Госдума 17 мая может принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Здоровье закупишь: россияне потратили на лекарства рекордную сумму
И начали активно проверять препараты на подлинность, сканируя QR-коды

Документом предлагается внести поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

Если эту норму будут нарушать граждане, то им будет грозить штраф от 75 до 200 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 150 до 600 тыс. рублей. Индивидуальным предпринимателям — от 150 до 600 тыс. рублей или им будет вынесено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлицам штраф будет грозить от 2 до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

«Смысл этой инициативы простой. В России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств. Она себя хорошо зарекомендовала. Нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся», — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

По его словам, иностранные производители медикаментов должны выполнять требования российского законодательства. Государство в том числе будет этого добиваться мерами принуждения через такие поправки в КоАП, подчеркнул парламентарий.

Как выяснили «Известия», на документ уже дало положительное заключение правовое управление Госдумы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Право на ВОЗ: в РФ предложили отказаться от рекомендаций организации при закупке лекарств

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022