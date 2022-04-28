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Эксперты осудили намерение немцев конфисковать собственность российских компаний

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Представители российского научного и экспертного сообщества оценили намерение властей ФРГ национализировать собственность российских компаний ТЭК, находящуюся в немецкой юрисдикции, в частности, предприятие «Роснефти» в городе Шведт.

Так, доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков отметил, что заявления властей ФРГ являются примером популистской русофобии. «Германия на государственном уровне заявляет о самом настоящем грабеже активов иностранного государства», подчеркнул он.

Крутаков напомнил, что «Роснефть» работает в [ФРГ] уже более 10 лет, за которые зарекомендовала себя в качестве надежного работодателя и поставщика топлива. Более того, власти Германии собственными руками планируют спровоцировать еще больший рост цен в стране на топливо«.

Эксперт выразил сомнение, что граждане ФРГ одобрят инициативу властей и обратил внимание на пренебрежение руководства ФРГ интерсами и мнением собственного населения.

С Крутаковым согласен и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, напомнивший, что «завод РСК был построен уже почти 60 лет назад при поддержке СССР для поставки нефти по трубопроводу "Дружба" и спроектирован таким образом, что может перерабатывать только российскую нефть. Переработка других сортов потребуют смены оборудования и установок, а это нельзя осуществить в один момент».

Эксперт пояснил, что для переработки других сортов нефти на заводе потребуется провести переоснащение, что займет достаточно много времени. «Таким образом, отказ от российской нефти вместе с экспроприацией завода в городе Шведт приведет к полной остановке завода. Что равносильно полномасштабной топливной катастрофе для земли Бранденбург, в которой проживает свыше 2,5 млн немцев, а также для Польши, в которую идут поставки с завода», — резюмировал эксперт.

Кроме того, Фролов обратил внимание на отсутствие у ФРГ правовых механизмов национализации либо экспроприации собственности «Роснефти», заметив при этом, что «нынешние реалии таковы, что в западных странах и в частности в Германии нет места принципам неприкосновенности частной собственности и рыночной экономики».

О планах возможной национализации российской собственности стало известно еще в начале апреля, а 27 апреля их подтвердил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. На пресс-конференции в Берлине он заявил, что власти ФРГ не исключают экспроприации нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» PCK в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург) на северо-востоке Германии.

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