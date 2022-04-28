Евгения Маркова покинула пост главы «Роскино», новым руководителем назначена Инна Шалыто. Об этом в четверг, 28 апреля, «Известиям» сообщили в компании.

По словам нового руководителя, на сегодняшний день главным вызовом для «Роскино» и российской киноиндустрии является прежде всего оперативная смена географии деятельности и освоение новых международных рынков. В числе перспективных направлений — Азия, Латинская Америка, Ближний Восток и Северная Африка.

«В азиатских и латиноамериканских странах у российских кинокомпаний уже есть хороший многолетний опыт; наше кино и анимация там востребованы, и теперь мы совместно с индустрией и Министерством культуры РФ значительно усилим меры по продвижению и наращиванию присутствия в этих регионах. Что касается Ближнего Востока и Северной Африки, это относительно новое направление. Здесь мы также видим большой потенциал, что подтверждают и успехи отдельных российских игроков, и наши первые организованные шаги как индустрии в 2021 году, когда мы представляли контент под единым брендом Russian Content Worldwide на этом рынке», — рассказала Шалыто.

Инна Шалыто в 2013–2014 годах была заместителем главы комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, а в 2014–2016 годах возглавляла комитет по развитию туризма.