Хлебокомбинату «Коломенский» разрешили купить российский бизнес Fazer

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство ООО «Московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» о приобретении 100% уставного капитала ООО «Хлебный Дом» (ранее ООО «Фацер»), который является российской «дочкой» финского производителя продуктов питания Fazer. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве в четверг, 28 апреля.

По мнению антимонопольщиков, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий.

26 апреля «Известиям» заявили в пресс-службе ФАС, что им поступило ходатайство от БКХ «Коломенский» о приобретении ООО «Хлебный Дом».

Fazer заявила об остановке деятельности в России еще 6 марта. Причиной указали операцию Москвы по защите Донбасса. В компании добавили, что ранее приостановили экспорт своих кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии в РФ и прекратили все инвестиции.

ООО «Фацер» было переименовано в ООО «Хлебный Дом», следует из данных ЕГРЮЛ от 12 апреля. Тогда в Fazer уточнили, что изменения необходимы для передачи бизнеса новому владельцу. В сделку войдет бренд «Хлебный Дом», а марки Fazer в России не будет, отмечал «Коммерсант».

Издание ознакомилось с презентацией Fazer, в которой говорилось, что финский холдинг вложил в российский бизнес €300 млн. Управляет тремя фабриками в Санкт-Петербурге и одной в Москве. По собственным оценкам, бизнес занимает первое место на рынке Санкт-Петербурга с долей 38%, на московском рынке — 13%, что соответствует третьему месту. Оборот Fazer в РФ в 2021 году составил €157 млн, или 13% всех продаж холдинга.

Согласно презентации компании, около 70% выручки Fazer приносит продажа свежего хлеба, остальное — реализация замороженных полуфабрикатов. В январе 2022 года продажи выросли на 20,4%, до 1,09 млрд рублей год к году.

Зарубежные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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