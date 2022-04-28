В Новой Москве столкнулось несколько автомобилей

На улице Дорожная в СНТ Дарьино (Новая Москва) столкнулось несколько автомобилей. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что авария произошла в районе дома 10. В результате столкновения опрокинулся самосвал.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Уточняется, что в настоящее время для движения открыта только одна полоса. В связи с этим департамент транспорта обратился к гражданам с просьбой выбирать пути объезда.

Ранее, 18 апреля, в центре Москвы произошла авария с участием пяти автомобилей. Машины столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице. О пострадавших информации не поступало. Из-за ДТП движение транспорта на данном участке улицы частично было затруднено.