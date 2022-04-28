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Самая масштабная за 25 лет посевная кампания стартует в Рязанской области

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В Рязанской области в этом году пройдет самая масштабная за 25 лет посевная кампания. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин рассказал в соцсетях в рамках проекта Объясняем.РФ.

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«В этом году посевные площади увеличатся еще на 40 тыс. га, и общая площадь достигнет 1 млн 100 тыс. га. Это стало возможным благодаря планомерной работе по возвращению в оборот земель, которые были заброшены в 1990-е годы», — цитирует министра РИА «7 новостей».

Полевые работы в Рязанской области начались с подкормки всходов озимой пшеницы и выполнены уже на 70%. Специалисты отмечают, что растения хорошо пережили зиму, а нынешние погодные условия для них идеальны. Всё это позволяет говорить о хорошем будущем урожае.

За последние семь лет в регионе вернули в оборот 200 тыс. га пахотных земель. Общая площадь заброшенных полей сократилась вдвое. Работу в этом направлении планируется продолжить.

«Скорее всего следующей весной посевная кампания будет еще более масштабной, чем сегодня. В планах — довести посевные площади до 1 млн 250 тыс. га», — заявили глава минсельхоза.

27 апреля сообщалось, что агропредприятия приступили к полевым работам в Удмуртии. Механизаторы занимаются закрытием влаги на полях и боронованием многолетних трав. По мере созревания почвы фронт работ будет расширен, к ним присоединятся предприятия других районов республики.

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