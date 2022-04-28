Эксперт рассказал о последствиях продажи «Яндекс Новостей» и «Яндекс Дзена» VK

Переход ресурсов «Яндекса» к VK позволит расширить их функционал и стать более масштабными для пользователей, а также расширятся возможности для монетизации платформ. Такое мнение в четверг, 28 апреля, в беседе с «Известиями» выразил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

По словам эксперта, о том, что «Яндекс» планирует продать свои сервисы «Яндекс Новости» и «Яндекс Дзен», стало известно еще в прошлом году. Сейчас в заявлении компании говорится, что повод для такого шага — оптимизация расходов в условиях сложностей с доступом к капиталу и концентрация на других направлениях (поиск, технологии, городские сервисы). При этом Самойленко напомнил, что несколько лет назад «Яндекс» заявлял, что планирует становиться более технологичной организацией, а направления непрофильные отдавать.

«Переход ресурсов к VK позволит расширять их функционал и стать более масштабными для пользователей: «Яндекс Новости» будет больше работать не как поисковик, а как СМИ, а «Яндекс Дзен», вероятно, перерастет в некий аналог соцсети. При этом наверняка расширятся возможности монетизации платформ для пользователей, что увеличит их прибыльность для владельца. И для продавца, и для покупателя эта новость положительная: «Яндекс» получает возможность концентрироваться на технологиях и повышать свою капитализацию, а VK значительно расширяет потенциальную аудиторию», — подчеркнул он.

Ранее в четверг компания VK подписала соглашение о покупке у «Яндекса» сервисов «Новости» и «Дзен». В VK также заявили о необходимости получить согласования от корпоративных и регулирующих органов, в том числе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Условия сделки между двумя российскими IT-компаниями будут раскрыты позже.