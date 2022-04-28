Эксперт назвал условия езды по тротуарам без штрафа

Руководитель столичного проекта «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал, в каких случаях можно ездить по тротуару, не рискуя получить штраф. Об этом в четверг, 28 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что езда по тротуару разрешена машинам дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. Такое движении законно и для автомобилей, которые подвозят грузы к предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у тротуаров и пешеходных дорожек, если нет других возможностей подъезда.

«Если вы видите грузовик, который разгружает на тротуаре продукты в ближайший магазин, — это не значит, что он нарушитель. Наоборот, он делает это на законных основаниях», — пояснил эксперт.

Помимо этого, проезд по тротуару разрешен для легковых автомобилей, если нет иного пути добраться до ближайшей парковки. Однако из-за этого, как отмечает Шумский, между водителями и пешеходами часто возникают конфликты.

«Множество необоснованных штрафов приходит через программу «Помощник Москвы». Простые москвичи не в курсе тонкостей Правил дорожного движения, поэтому любят бегать с приложением по тротуару в поисках «нарушителя», — отмечает Шумский, добавляя, что водителю потом приходится обжаловать не только несправедливый, но и в буквальном смысле незаконный штраф.

Во всех других случаях за незаконную езду по тротуару нарушителю грозит штрафы в размере 2 тыс. рублей.

Ранее в апреле в ГИБДД рассказали, какие последствия ждут автовладельцев за просроченные штрафы. Как пояснили в автоинспекции, на погашение долго водителю дается 70 дней, 10 из которых отведено для возможности обжалования. По истечении указанного периода штраф увеличится и потом превратится в судебную задолженность.С момента открытия исполнительного производства у должника есть пять дней на добровольное погашение задолженности. В противном случае включается механизм принудительного взыскания — должника будут разыскивать и требовать оплаты.