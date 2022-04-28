В Мариуполе заблокированные на комбинате «Азовсталь» украинские националисты прощупывают обстановку для прорыва и продолжают вести огонь. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Огонь, конечно, они [националисты] ведут, пытаются прощупать ситуацию, как заблокирована эта территория, есть ли возможность куда-то прорваться», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Находящихся на промзоне боевиков Басурин охарактеризовал как убийц, отметив, что их нужно обязательно судить, «чтобы весь мир увидел, что это нелюди».

Ранее, 24 апреля, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Мариуполе пока еще остается сложной из-за «Азовстали», который стал основным местом рассредоточения боевиков батальона «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела).

За день до этого украинские националисты открыли огонь с территории комбината из минометов, сорвав таким образом эвакуацию людей.

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Свое решение глава государства обосновал необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих. Позднее, в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, которые прошли 26 апреля в Москве, Путин сравнил украинских боевиков с террористами, указав на то, что они продолжают удерживать мирных граждан на комбинате.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля.

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