МИД РФ заявил об отсутствии официального заявления по выходу Киева из переговоров

Киев пока официально не выходил из переговорного процесса с Москвой. Об этом в четверг, 28 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Когда президент Украины [Владимир Зеленский] предложил эти переговоры, российская сторона дала на них согласие, не отказала. Как сейчас себя украинская сторона ведет на переговорах, это, конечно, удручает, но зато является свидетельством их истинного отношения к переговорному процессу», — заявила на брифинге Захарова.

Дипломат отметила, что Россия привержена мирному урегулированию ситуации на Украине.

«Мы привержены мирному урегулированию. Мы ждем, безусловно, те материалы, которые они готовы были бы предложить, исходя из того, что вроде бы они официально не выходили из переговорного процесса», — заключила Захарова.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 27 апреля выразил надежду, что в ближайшее время пройдет встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по предложению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он также подчеркнул, что Эрдоган периодически созванивается с коллегами из РФ и Украины и предлагает им сесть за стол переговоров.

24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером. В ходе диалога он отметил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.

16 марта представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин должен встречаться с Зеленским не для обсуждений, а для фиксации достигнутых договоренностей.

29 марта во Дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры прошли конструктивно, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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