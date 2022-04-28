В Москве запустили льготную ипотеку для предпринимателей

Правительство Москвы в партнерстве с банком «Дом.РФ» запустило бизнес-ипотеку в рамках городской программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Эта программа станет еще одной частью комплекса мер, принимаемых столичными властями для поддержки МСП. Как сообщили в мэрии, ипотечная ставка для участников составит от 6,5 процента на первый год, максимальная сумма займа — 100 миллионов рублей, первоначальный взнос — 15 процентов.

«Москва расширяет программу льготного кредитования для индивидуальных предпринимателей и компаний. Теперь при поддержке города они смогут приобрести офисное или торговое помещение в ипотеку на выгодных условиях. Это позволит бизнесу сэкономить часть средств и направить их на развитие», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Льготный кредит могут получить компании, зарегистрированные в Москве, вне зависимости от отрасли, уточнил руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Программа позволяет приобрести как строящуюся, так и готовую недвижимость. С поручительством столичного Фонда содействия кредитованию малого бизнеса можно взять займ на полную стоимость объекта.

«Мы понимаем, что многие предприниматели хотели бы иметь в собственности помещения для ведения бизнеса. Но многие из них не располагают достаточной суммой, не вовлеченной в оборот, таким образом, встает вопрос о покупке недвижимости в кредит. Для нас важно обеспечивать бизнесу доступное финансирование. Бизнес-ипотека от московских властей нацелена именно на это», — заявила руководитель развития кредитования малого бизнеса банка «Дом.РФ» Елена Пигасова.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.