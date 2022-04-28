В магазинах Свердловской области снизились цены на овощи, муку и сметану

В Свердловской области резко снизились цены на капусту, лук, бананы, а также на сметану и муку. Об этом 28 апреля сообщило URA.RU со ссылкой на данные «Свердловскстата» за неделю с 15 по 22 апреля.

На 5,82% подешевела капуста, 1 кг теперь стоит 96 рублей. Снизилась на 5,2% цена на репчатый лук — 51 рубль за 1 кг, на 3,67% на помидоры— 192 рубля за 1 кг, на 6,28% на бананы —114 рублей за 1 кг. Снизилась на 3% цена и на муку (54 рубля за 1 кг), а также на 2% на сметану (279 рублей за 1 кг). Среди подешевевших продуктов отмечаются сычужные сыры (–2,22%, 767 рублей за 1 кг), фруктово-ягодные детские консервы (–2,29%, 502 рубля за 1 кг).

21 апреля сообщалось, что в Мурманске подешевели капуста — на 7,8%, теперь килограмм стоит 101 рубль, сахар — 87 рублей за 1 кг (на 4,4%), цена на картофель снизилась до 66 рублей за 1 кг (на 4%), а стоимость пшена опустилась до 87 рублей за 1 кг (на 3%).