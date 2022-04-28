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Очевидцы назвали предполагаемую причину пожара на парковке в Москве

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Очевидцы того, как на парковочной территории рядом с жилым домом на юго-востоке Москвы сгорели семь автомобилей, рассказали, что перед пожаром неизвестные сливали бензин из машины.

«Из «Девятки» выставили две канистры, и тут же всё загорелось. Бензин потек», — рассказал мужчина «Известиям».

Местная жительница подтвердила, что кто-то слил топливо из каршеринга перед пожаром, при этом она затруднилась сказать, подожгли ли автомобили специально.

Также женщина отметила, что услышала хлопок от взрыва примерно в 4:20.

Инцидент произошел рано утром в четверг на улице Кустанайской. Площадь возгорания составила около 40 кв. м.

Сгоревшие автомобили были припаркованы рядом друг с другом, поэтому возгорание быстро распространилось с одной машины на другие.

Официальная причина возникновения огня пока не известна.

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