Очевидцы назвали предполагаемую причину пожара на парковке в Москве
Очевидцы того, как на парковочной территории рядом с жилым домом на юго-востоке Москвы сгорели семь автомобилей, рассказали, что перед пожаром неизвестные сливали бензин из машины.
«Из «Девятки» выставили две канистры, и тут же всё загорелось. Бензин потек», — рассказал мужчина «Известиям».
Местная жительница подтвердила, что кто-то слил топливо из каршеринга перед пожаром, при этом она затруднилась сказать, подожгли ли автомобили специально.
Также женщина отметила, что услышала хлопок от взрыва примерно в 4:20.
Инцидент произошел рано утром в четверг на улице Кустанайской. Площадь возгорания составила около 40 кв. м.
Сгоревшие автомобили были припаркованы рядом друг с другом, поэтому возгорание быстро распространилось с одной машины на другие.
Официальная причина возникновения огня пока не известна.